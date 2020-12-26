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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İzmit Belediyespor: 91 - OGM Ormanspor : 89

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:27:24 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Ali Köseoğlu, Seyhan Topaloğlu, Sedef Yarıcı

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 6, Kübra Erat 3, Elif Emirtekin 3, Siksniute 23, Wheeler 33, İnci Güçlü, Jovanovic 9, Dos Santos 14

OGM Ormanspor: Robinson 24, Williams 13, Nilay Kartal Tepe, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 23, Meltem Avcı 9, Damla Gezgin 6, Sykes 12, Walker 2

1. Periyot: 19-21

Devre: 40-41

3. Periyot: 69-58

Normal süre: 80-80

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında İzmit Belediyespor, normal süresi 80-80 tamamlanan ve uzatmaya giden karşılaşmada sahasında OGM Ormanspor'u 91-89 yendi.

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