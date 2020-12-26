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Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 102 - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 74

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:57:05 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Serdar Saraç, Anıl Veziroğlu

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 10, Melis Talay 2, Gökşen Fitik 4, Iagupova 33, İlayda Güner 8, Anigwe 22, Şevval Akalan 14, Fatmanur Karakaş 9, Yeliz Doğan

Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 8, Fontaine 16, Meskonyte 16, Gülfer Tokatlı 13, Wallace 9, Ladin Özel 3, Öykü Taşkın 9, İlknur Yıldızhan, Güneş Köksal

1. Periyot: 18-19

Devre: 40-37

3. Periyot: 72-65


MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 102-74 yendi.


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