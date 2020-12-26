Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi: 86 - Bellona Kayseri Basketbol: 75
Salon: Ankara
Hakemler: Ziya Özorhon, Fatih Güler, İsmail Binbir
Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, White 18, Gizem Yavuz 19, Bahar Öztürk 14, Talbert 18, Ecem Kazar 2, Öze Kavurmacıoğlu
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 9, Ayşegül Günay Aladağ 6, Harrigan 16, Brown 19, Harris 18, Zeynep Öykü Kalbisagde 3, Gülse Uğur, Esra Ural Topuz 4
1. Periyot: 23-19
Devre: 38-37
3. Periyot: 62-58
ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 86-75 yendi.