Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 - Beşiktaş HDI Sigorta: 69
Salon: Antakya
Hakemler: Can Mavisu, Halil Erkoç, Eyyüp Ayhan
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 9, Prince 12, Ben Abdelkader 24, Ndour, İdil Türk 5, Gizem Başaran 4
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 7, Melisa Korkmaz 9, Salvadores 18, Bradford 20, Ivankovic 8, Elif Bayram 7, Senay Zeybek, Nisa Yalçın
1. Periyot: 9-15
Devre: 22-34
3. Periyot: 38-58
HATAY (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta erteleme maçında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 69-57 yendi.
Öte yandan, tribünde maçı izleyen her iki takımın yöneticileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.