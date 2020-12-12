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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor: 88 - Çankaya Üniversitesi: 68

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:54:48 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş, Eyyüp Ayhan

OGM Ormanspor: Robinson 9, Williams 25, Şerife Alperi Onar 19, Meltem Avcı, Sykes 10, Özge Yarga, Nilay Kartaltepe 4, Sinem Ataş 11, Hilal Halaç, Damla Gezgin 6, Walker 4

Çankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 10, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 7, Talbert 6, Ecem Kazar 5, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan

1. Periyot: 20-24

Devre: 47-35

3. Periyot: 66-47

Beş faulle çıkan: 30.27 Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi)


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 88-68 yendi.

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