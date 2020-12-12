  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 61 - Galatasaray: 92

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:36:50 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Aytuğ Etki, İsmail Binbir, Batuhan Söylemezoğlu

Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 11, Meskonyte 8, Öykü Taşkın 10, Gülfer Tokatlı 4, Wallace 17, Ladin Özel, İlknur Yıldızhan 11

Galatasaray: Williams 16, Cansu Köksal 16, Pelin Derya Bilgiç 3, Holingsvorth 8, Hruscakova 14, Asena Yalçın 3, Simge Tokmak 2, Miray Balotu 2, Sude Yılmaz 2, Steinberga 5, Mısra Albayrak 9, Russell 12

1. Periyot: 17-30

Devre: 36-56

3. Periyot: 45-75

ADANA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 92-61 yendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a damga vuran olay! Herkes hüngür hüngür ağladı
Medya

Kuruluş Osman'a damga vuran olay! Herkes hüngür hüngür ağladı

ATV ekranında çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Peçenek kızı Targun karakterine hayat vermeye başlayan Zeynep Tu..
İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!
Dünya

İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!

Zombi Angelina Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan 19 yaşındaki İranlı Sahar Tabar'ın, 'kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek' suçundan 10 yıl h..
700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı
Dünya

700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı

Alman ordusu içindeki aşırı sağcıların varlığı bu kez Meclis Araştırma Komisyonunca kanıtlandı. Komisyon, ordudaki aşırı sağcı yapılanmaları..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay