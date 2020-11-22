Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi: 75 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 59
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Erhan Gürsel, Muzaffer Vardarlı
Çankaya Üniversitesi: Zellous 19, White 16, Elif Berfin Baran, Gizem Yavuz 18, Talbert 19, Özge Karataş 3, Ecem Kazar, Niray Sena Aral, Kardelen Gezgin
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 10, Ezgi Manlacı 8, Meskonyte 11, Wallace 16, İlknur Yıldızhan 8, Gülfer Tokatlı 3, Öykü Taşkın, Ladin Özel 3
1. Periyot: 17-12
Devre: 30-26
3. Periyot: 55-42
ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 75-59 yendi.