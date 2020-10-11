Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol: 74 - Galatasaray: 79
Salon: Kadir Has
Hakemler: Kerem Baki, Uğur Özen, Murat Arıkanlı
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tongunç, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 11, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Harrigan 14, Gemelos, Shook, Esra Ural Topuz 10, Harris 19
Galatasaray: Asena Yalçın 12, Williams 16, Simge Tokmak, Meltem Yıldızhan, Miray Balotu, Cansu Köksal 6, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 4, Steinberga 3, Mısra Albayrak, Hruscakova 9, Alarie 29
1. Periyot: 20-19
Devre: 35 - 43
3. Periyot: 58- 66
KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-74 yendi.