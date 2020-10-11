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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol: 74 - Galatasaray: 79

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:00:31 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has

Hakemler: Kerem Baki, Uğur Özen, Murat Arıkanlı

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tongunç, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 11, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Harrigan 14, Gemelos, Shook, Esra Ural Topuz 10, Harris 19

Galatasaray: Asena Yalçın 12, Williams 16, Simge Tokmak, Meltem Yıldızhan, Miray Balotu, Cansu Köksal 6, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 4, Steinberga 3, Mısra Albayrak, Hruscakova 9, Alarie 29

1. Periyot: 20-19

Devre: 35 - 43

3. Periyot: 58- 66

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-74 yendi.

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