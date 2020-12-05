  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediyespor: 48 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 82

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:29:05 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Özlem Yalman, Göksu Öz, Murat Arıkanlı

Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çelik 6, Madden 21, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 5, Nurgül Ersoy, Nazlı Çalışkan 9, Zeynep Sina Konuksever 2, Sıla Şimşek 5, Bilgesu Erduran, Elif Korkut

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nazlı Güngör 5, Nihan Demirkol 7, Sera Özelçi 9, Hanusova 13, Cannon 29, Gamze Takmaz 4, Naile Çırak 2, Esma Çelen Türk, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Nuran Tutsak 7

1. Periyot: 9-20

Devre: 24-38

3. Periyot: 37-59


SAMSUN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 82-48 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?
Medya

Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?

Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında kavga çı..
Abdurrahman Dilipak'tan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak felaket kapıda
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak felaket kapıda

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'in Youtube kanalında sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu..
Ahmet Şimşirgil'den çarpıcı uyarı: Bu kitaplar ilahiyatlarda okutuluyor! Peygamberimiz'i...
Gündem

Ahmet Şimşirgil'den çarpıcı uyarı: Bu kitaplar ilahiyatlarda okutuluyor! Peygamberimiz'i...

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bir süre önce Kur’an-ı Kerim hakkında, “Bu Allah dili mi?” diyen ilahiyatçı Mustafa Öztürk'ün kitaplarında da bir..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay