Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Birevim Elazığ İl Özel İdare: 70 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 81
Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Serhat Büker, Tunçtan Durmuşcan, Halil Erkoç
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 13, Hennedy Nicole Carter 26, Naile çırak 7, Sera Özelçi 6, Alena Hanusova 8, Nıka Barıc 10,
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 3, Kübra İmren Siyahdemir 10, Derin Yaya 14, Özge yavaş 7, Gizem Başaran 8, Alexıs Sade Prınce 7, Hınd Ben Abdelkader 15, Astou Barro Ndour Gueye 17,
1. Periyot: 19 -14
Devre: 35 -39
3. Periyot: 55-56
ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 81-70 yendi.