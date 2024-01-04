Her zaman milletin karşışında suçlunun yanındalar! CHP suçlunun hamisi

Seçim dönemlerinde sözde dine saygılıymış gibi davranan ve ‘helalleşme’ nutuklarıyla oy avcılığına soyunan CHP gerçekte ise milletin mukaddes değerlerine küfreden, devletin sırlarını ifşa eden ve terör örgütleriyle iş tutan suçlulara kol kanat geriyor. Gezi finansörü Osman Kavala ile TİP’li Can Atalay’a sahip çıkan, terörden tutuklu Demirtaş’a selam gönderen, PKK üyelerine ‘gazeteci’ muamelesi yapan, casus Can Dündar’a siper olan ve ‘dayakçı’ teğmenlere ‘Atatürk sevdalısı subaylar’ diye methiyeler düzen CHP’li yöneticiler şimdi de faşist provokatör Ege Akersoy’un hamiliğine soyundu. Partinin emanetçi lideri Özgür Özel ile Veli Ağbaba gibi üst düzey CHP’liler, Galata Köprüsü’nde düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaşı “Siz Arap sevicisiniz” diyerek darp edin laikçi yobaz Ege Akersoy adlı saldırgana başta hukuki yardım olmak üzere destek açıklamasında bulundu.

CHP kültürünün özelliği

Milletin ve memleketin safında yer almak yerine sürekli suçluların yanında duran ve onlara sahip çıkan CHP’li yöneticilerin aymaz tavrını akit’e değerlendiren Avukat Kerami Özdemir, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve onun bağlı olduğu kültürün genel bir özelliğidir. Kendilerine yakın İttihatçı ya da Atatürkçü kişilerin işledikleri suçları aklamaya çalışmak ya da hafifletmeye ve onları zor durumdan kurtarmaya çalışmak, o kültürün bir parçasıdır. Biliyorsunuz CHP geçen yıl ‘helalleşme’ adıyla bir kampanya başlatmıştı. Güya geçmişiyle barışacaktı. Geçmişte katlettiği, kırdığı, mağdur ettiği insanlardan özür dilemek anlamında helalleşmek işliyordu. Seçim geçtikten sonra bu sözünü unuttu. Bir sene bile geçmeden şimdi suç olduğu gayet açık olan, yani sokakta kimseye zararı olmadan yürüyen bir insana atılan yumruğu savunma noktasına geldi. Geçen yılki seçimden önceki beyanlarına bakacak olursak eğer CHP’nin ‘Ege Akersoy adlı saldırgan hakkında gerekli adli işlem yapılmalı’ demesi gerekiyor ama bunun tam tersi bir şekilde suçu ve suçluyu övüyor. Kamuoyunda o kişiyi yüceltmeye ya da masumlaştırmaya çalışıyorlar. Bu gösteriyor ki, CHP’nin helalleşme iddiası da tamamen seçime yönelik bir yalandı” ifadelerini kullandı.

Nerede kaos orada CHP

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin ise şunları kaydetti: “Son yıllarda CHP sadece suçluları aklama merkezine dönüşmüş durumda. Nerede kaos, kriz, suçlu, bölücü varsa CHP’li kurmaylar hemen harekete geçip korumaya, övmeye, hatta ve hatta utanmadan ne kadar suçlu varsa alayına selam yollamaya kalkıyorlar. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay derken CHP’li bir belediye başkanı bebek katili Apo’ya ‘Apo bey’ diyecek kadar ileri gitti. Son olarak Filistin Mitingine giden bir vatandaşın sırf elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı var diye ağzını burnunu kan içinde bırakan saldırgan Ege Akersoy’a hemen sahip çıkmaya, avukat ordularını göndermeye başladılar. Neymiş ‘Hilafet gelecekmiş Şeriat gelecekmiş.’ Şeriat, Allah’ın emirleri, Hilafet ise Hz. Peygamberimizden (SAV) sonra gelen devlet başkanlığı koltuğudur. Bu zihniyet sabah akşam ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ diyor ama yurtta savaş çıkarmak isteyenleri kolluyorlar cihanda da Türkiye’ye itibar suikastı yapıyorlar.”