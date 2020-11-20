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Ekonomi 'Her zaman dünden daha iyi olmak için çalışmaya devam ediyoruz'
Ekonomi

'Her zaman dünden daha iyi olmak için çalışmaya devam ediyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Standartları Enstitüsü, ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için sürdürdüğü mevcut faaliyetlerine ilave olarak, korona virüsle mücadele kapsamında gerekli düzenlemeleri yaparak önlemlerini alan şirket ve kurumları güvenli üretim belgesi ile tescillemeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:49:00 -
'Her zaman dünden daha iyi olmak için çalışmaya devam ediyoruz'

Beyaz et sektörünün lider markalarından Erpiliç ve Bolca Hindi, tüm üretim, denetim, depolama, lojistik ve yönetim birimlerinde uyguladığı kalite, hijyen, iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre yönetim standartlarına bir yenisini daha ekleyerek, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na uygun olarak TSE- Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Erpiliç ve Bolca Hindi, Bolu’da yer alan genel merkez ofisi ve kesimhaneleri başta olmak üzere, Göynük ve Mudurnu kesimhanelerinin de içinde yer aldığı 4 ayrı adreste faaliyet gösteren üretim tesislerinin tamamı için TSE- Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alan öncü markalar arasında yerini aldı. Türkiye’nin en önemli piliç ve hindi üreticisi firma, pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren mesafeli, güvenli ve hijyen kurallarını uygun üretim koşulları yerine getirmeye devam ediyor.

Erpiliç ve Bolca Hindi markalarının entegre beyaz et tesislerinin tüm üretim süreçleri üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan kontrol ve denetimlerle de sürekli takip ediliyor. Tesisler aynı zamanda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (HACCP), ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TSE Ürün Uygunluk Belgeleri ile Helal Uygunluk, GİMDES ve İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasına sahiptir.

Ortak ifadesiyle kanatlı et veya beyaz et olarak adlandırılan piliç ve hindi eti üretimi halkımızın sağlıklı beslenmesine olan katkısı, ekonomik ve istikrarlı bir besin kaynağı olması, özellikle gelir seviyesi düşük dar gelirli nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesindeki yeri dikkate alındığında bugün olduğu kadar yarın için de vazgeçilmez öneme sahip bir gıdadır.

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