Her yıl milyarlarcası boşa gidiyor! Tezekten ev yapacaklar

Hollanda'da çiftliklerde 53 milyar kilogram inek gübresinin, konut inşaatında kullanılması hedefleniyor.

Öğrencilerin geliştirdiği bir proje ile her yıl boşa giden gübre ev yapımında kullanılabilmesi sağlanıyor. Böylece, Hollanda'daki azot salımının en önemli nedenlerinden biri ortadan kalkarken inşaat maliyetleri de büyük ölçüde azalacak.

Tasarım haftası için, Hollanda'nın en bilinen sosyal sorunlarından birini seçmek isteyen Doris Hondtong ve iki arkadaşı, azot salımının en önemli nedenlerinden biri olan inek gübresi ile neler yapılabileceğini araştırdı.

Hollandalı öğrenciler, "bir taşla birçok kuş vurmak için" tezekten ev projesini geliştirdi. Doris Hondtong projeyi, "Bunu bir yapı malzemesi olarak kullanarak bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Çiftçilerin gübrelerinden kurtulmalarına yardım edecek ve ondan çok ihtiyaç duyulan evlerin yapılabilmesini sağlayacağız" diye anlatıyor.