  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Her yıl milyarlarcası boşa gidiyor! Tezekten ev yapacaklar
Dünya

Her yıl milyarlarcası boşa gidiyor! Tezekten ev yapacaklar

Amsterdam Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu öğrencilerinin "tezekten evler" projesi, Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen "Tasarım Haftası"nda en dikkat çeken çalışmalardan biri oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 13:59:00 - 2021-10-24 14:00:32
Her yıl milyarlarcası boşa gidiyor! Tezekten ev yapacaklar

Hollanda'da çiftliklerde 53 milyar kilogram inek gübresinin, konut inşaatında kullanılması hedefleniyor.

Öğrencilerin geliştirdiği bir proje ile her yıl boşa giden gübre ev yapımında kullanılabilmesi sağlanıyor. Böylece, Hollanda'daki azot salımının en önemli nedenlerinden biri ortadan kalkarken inşaat maliyetleri de büyük ölçüde azalacak.

Tasarım haftası için, Hollanda'nın en bilinen sosyal sorunlarından birini seçmek isteyen Doris Hondtong ve iki arkadaşı, azot salımının en önemli nedenlerinden biri olan inek gübresi ile neler yapılabileceğini araştırdı.

Hollandalı öğrenciler, "bir taşla birçok kuş vurmak için" tezekten ev projesini geliştirdi. Doris Hondtong projeyi, "Bunu bir yapı malzemesi olarak kullanarak bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Çiftçilerin gübrelerinden kurtulmalarına yardım edecek ve ondan çok ihtiyaç duyulan evlerin yapılabilmesini sağlayacağız" diye anlatıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babası yemek yemediği için öldürmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı
Yaşam

Babası yemek yemediği için öldürmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı

Gaziantep'te babası tarafından yemek yemediği için yumruk darbesiyle öldürülen 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz'ın ölümünde kahreden detay or..
İran’dan Erdoğan’a küstah eleştiri
Gündem

İran’dan Erdoğan’a küstah eleştiri

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İran’a yaptığı çağrıya küstah bir karşılık v..
Katil Esed'in kardeşinden, Şam'da alçak düzen! Türkiye'nin operasyonu öncesi patladı
Dünya

Katil Esed'in kardeşinden, Şam'da alçak düzen! Türkiye'nin operasyonu öncesi patladı

Kendi halkını öldürmeye devam eden katil Esed’in kardeşi Mahir el-Esed’in Şam kırsalındaki bir kasabayı narkotik madde üretim merkezine dönü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay