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Sağlık Her yıl 17 milyon kişi! İşte dünyanın en ölümcül ikinci hastalığı
Sağlık

Her yıl 17 milyon kişi! İşte dünyanın en ölümcül ikinci hastalığı

Son yıllarda beyin damarı hastalıkları bir hayli arttı. Peki, beyin damarı hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2023-02-22 16:22:00 - 2023-02-22 17:42:57
Her yıl 17 milyon kişi! İşte dünyanın en ölümcül ikinci hastalığı

Beyin damar hastalıkları; dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en çok etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubu olarak karşımıza çıkıyor. Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında beyin damarlarının beslenememesi sonucu ortaya çıkan nörolojik fonksiyon kayıplarına inme (felç) deniyor.

İdeal kiloda olmak, sağlıklı besinler tüketmek, hareketli bir yaşam sürmek, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak gibi önlemlerle inme riskini en aza indirmek mümkün. İnme gerçekleştiğinde ise beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlıyor ve bunun sonucunda ölen beyin hücreleri yenilenemiyor. Bu nedenle, erken dönemde önlenmesi mümkün olan bu hastalık için acil müdahale hayati öneme sahip.

Invamed Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen KinG Vascular Revaskülarizasyon Cihazı, hızlı endovasküler tedavi için yenilikçi bir teknoloji sunuyor. Dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen KinG Vascular Revaskülarizasyon Cihazı etkin ve başarılı klinik sonuçlar sağlıyor. Invamed’den yapılan açıklamaya göre; KinG Vascular Revaskülarizasyon Cihazı, tıkanıklığa neden olan trombüsü (kan pıhtıları) temizliyor ve kan akışını iyileştirerek nörolojik dokuyu canlandırıyor. Ayrıca açıklamada; KinG Vascular, büyük intrakraniyal damar tıkanıklığı nedeniyle iskemik inme geçiren hastalarda kan akışını tekrar sağlamak üzere tasarlandığı belirtildi. 

Dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor

Dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor. Bu istatistik neredeyse dakikada her 1 kişinin inme geçirmesi anlamına geliyor. İnme geçiren hastaların ise 6 milyonu hayatını kaybediyor. Ayrıca, inme birçok kişide de kalıcı hasara sebebiyet verebiliyor. Türkiye'de ise yılda yaklaşık 140 bin kişinin inme geçirdiği, inme sonucu hayatını kaybeden insanların sayısının ise 35 bin ile 40 bin arasında olduğu görülüyor. Farklı belirtiler ile ortaya çıkan inme; konuşma bozuklukları, şiddetli baş ağrısı, aniden meydana gelen tek taraflı güçsüzlük veya vücudun bir kısmının duyarsızlaşmasıyla beraber kendini gösterebiliyor. Her yaş grubunda görülebilen inme, en sık 60 yaş üzeri erkeklerde görülüyor.

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