Her yıl 1.3 milyon kişi kaza kurbanı

Bugün “Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü”... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 1.3 milyon kişi trafik kazası sebebiyle hayatını kaybediyor. Yani her gün 3 bin 600 kişi, her saat de 150 kişi trafik canavarına kurban oluyor.