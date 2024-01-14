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Ekonomi Her yerden petrol fışkırıyor! Libya haberi verdi: petrol ve doğal gaz çalışmasında Türkiye'nin de yer almasını istiyorlar
Ekonomi

Her yerden petrol fışkırıyor! Libya haberi verdi: petrol ve doğal gaz çalışmasında Türkiye'nin de yer almasını istiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-01-14 08:43:00 -
Her yerden petrol fışkırıyor! Libya haberi verdi: petrol ve doğal gaz çalışmasında Türkiye'nin de yer almasını istiyorlar

Geçtiğimiz günlerde Libya ülkesinden petrol haberi sonrası konuyla ilgili Libya, Türkiye'nin de bu yatırımcılar arasında yer almasını istiyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin, petrol ve doğal gaz sektörlerine odaklanan kapsamlı reformlarla ekonomiyi canlandıracak çalışmalar yaptığını belirtti. Yabancı yatırımcıların enerji alanındaki potansiyelini ortaya çıkararak ülke ekonomisini güçlendirmede kilit rol oynayacağına inanan Libya, Türkiye'nin de bu yatırımcılar arasında yer almasını istiyor.

Dibeybe, Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital&Power tarafından düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşmasında, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin ülke ekonomisini canlandırmayı amaçlayan çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Hükümetin, petrol ve doğal gaz sektörlerine odaklanan kapsamlı ekonomik reform konusundaki kararlılığını vurgulayan Dibeybe, "Çok sayıda küresel zorluğun hüküm sürdüğü bu ekonomik koşullar altında, Ulusal Birlik Hükümeti, genel olarak ulusal ekonomiyi canlandıracak ve kalkınma, petrol, doğal gaz ve özellikle elektrik enerjisi alanlarındaki sıkıntıları giderecek çalışmalar yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dibeybe, sorunsuz bir enerji altyapısının ekonomik kalkınmadaki kritik rolüne dikkati çekerek, "Libyalı vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için elektrik şebekesini istikrara kavuşturacak adımlar attık." diye konuştu.

Libya, geçen yıl petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sektörlerinde ortaya koyduğu anlaşmalar ve projelerle enerji alanında köklü bir dönüşümü hedefliyor.
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Yabancı yatırımcıların enerji alanındaki potansiyelini ortaya çıkararak ülke ekonomisini güçlendirmede kilit rol oynayacağına inanan Libya, Türkiye'nin de bu yatırımcılar arasında yer almasını istiyor.

Libya'nın enerji sektöründeki potansiyelini mercek altına alan Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi, yarın sona erecek.

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