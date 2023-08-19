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Dünya Her yerden ev satın almıştı! Katarlı isim evlerini teker teker satmaya başladı
Dünya

Her yerden ev satın almıştı! Katarlı isim evlerini teker teker satmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 11:28:00 - 2023-08-19 11:29:21
Her yerden ev satın almıştı! Katarlı isim evlerini teker teker satmaya başladı

Katar kraliyet ailesinin üyesi ve eski başbakan Hamed bin Casim bin Cabir es-Sani, İngiltere'deki evlerini satma kararı aldı.

Katar kraliyet ailesinin üyesi ve eski başbakan Hamed bin Casim bin Cabir es-Sani, Londra’nın en presijli semtlerindeki lüks rezidanslarından ikisini satmayı düşünüyor.

Söz konusu rezidansların bedeli için yaklaşık 470 milyon dolar ücret isteniyor. Şeyh Hamad, Londra’nın lüks Knightsbridge semtindeki ünlü One Hyde Park projesinde yer alan rezidanslarını satmayı düşündüğü belirtiliyor. Ek olarak, yakınlarda bulunan Belgrave Meydanı'nda şeyhe ait bir mülk de yaklaşık 150 milyon pound talep fiyatıyla potansiyel satış listesinde yer alıyor.

Katar Yatırım Otoritesi'nin eski başkanı ve Katar'ın eski başbakanı olarak tanınan Şeyh Hamad, Orta Doğu'nun yatırım manzarasında önemli bir figür. Aynı zamanda Alman Deutsche Bank AG'nin kilit hissedarıdır. Hamad, QIA'daki (Katar Yatırım Otoritesi) liderliği altında, egemen servet fonu, Glencore Plc, Barclays Plc ve lüks alışveriş merkezi Harrods dahil olmak üzere prestijli Avrupa şirketlerinde hisse topladı.

Şeyh Hamad'ın Birleşik Krallık'taki güçlü yatırımları ve satın almaları ona "Londra'yı satın alan adam" lakabını kazandırdı. 2000'li yılların başından bu yana Britanya başkentindeki Katar çıkarlarını geniş ölçüde genişletmesi, şehrin gayrimenkul manzarasını şekillendirmedeki önemli etkisinin altını çiziyor.

Katar kraliyet ailesi bu gösterişli konutları satmayı düşünürken, Londra'nın lüks emlak piyasası kendine özgü dinamikler sergilemeye devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

patronlardunyasi

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Yorumlar

Umuda

İngilizler Araplara ev satmışlar İngiliz Faşistleri Araplara satmayın diye ırkçılık yaptı mı acaba?
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