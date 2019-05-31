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Her yerde aranıyordu! Ölüm anının görüntüsü ortaya çıktı

Adana'da 24 Mayıs'ta evden çıktıktan sonra tran raylarında cesedi bulunan 13yaşındaki çocuğa tren çarpma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:06
Her yerde aranıyordu! Ölüm anının görüntüsü ortaya çıktı

Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana geldi. Tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin ailesinin 24 Mayıs'ta kayıp ihbarında bulunduğu Cengizhan K.'ye ait olduğu tespit edildi. Cengizhan K.'nin cenazesini otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cengizhan K.'nin cansız bedeni otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cengizhan K.'nin cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Cengizhan K.'nin duvar üzerinden atlayarak tren raylarına geldiğini ve kendisini trenin önüne attığını saptadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:06
  1. Adana
  2. tren kazası

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