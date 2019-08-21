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Her yerde aranıyordu! HDP binasından çıktı

Kadıköy'de 3 HDP'li belediyeye kayyım atanmasını yasa dışı yollarla protesto eden ve kendilerine tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla yaralayan kişi HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalandı. Şüphelinin daha öncede terör örgütü PKK'dan kaydının bulunduğu öğrenildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
Her yerde aranıyordu! HDP binasından çıktı

Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam, Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde toplanarak Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasını yasa dışı şekilde protesto eden gruba müdahale etti.

Olaylar sırasında ara sokaklarda yolları kapatan ve çöp konteynerlerini deviren şüphelilere tepki gösteren D.K, zanlılardan biri tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan D.K. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan H.K. olduğunu ve HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında saklandığını belirledi.

 Şüpheli, ilçe binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı

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