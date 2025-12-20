  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Her yerde aranıyordu... Feci halde bulundu!
Yerel

Her yerde aranıyordu... Feci halde bulundu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Her yerde aranıyordu... Feci halde bulundu!

Adana'da iki haftadır aranan 72 yaşındaki adamın cesedi bulundu.

Olay, 6 Aralık'ta İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden ayrılarak ilçe merkezindeki bir çay ocağına giden Vahit Şentuna (72), dönüş yolunda yönünü kaybetti. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için ailesi ve ekipler seferber oldu. AFAD, jandarma ve polis ekipleri ilçenin yanı sıra Adana genelinde de arama çalışmaları yaptı. Kayıp olduğu güne ait güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerine rağmen bir sonuç alınamadı. 14 gündür süren arama çalışmalarında acı haber bugün geldi.

Alınan ilk bilgilere göre, yaşlı adamın cansız bedeni ilçeye bağlı kayıp olduğu Saygeçit Mahallesi'ne yakın Höyük mevkiinde bir tarlada bulundu. Tarla sahibi, yerde yüz üstü hareketsiz yatan şahsı görünce durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

 

Merkez bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk etti. Bölgeye gelen ekipler şahsın kayıp olarak aranan Şentuna olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şentuna'nın cenazesi İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsi sonrasında kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıpa gönderildi.

Babasını günlerdir umutla arayan evlatlık olduğunu daha önce açıklayan kızı Hatice Şentuna ve yakınları ise acı haberin ardından morg önünde gözyaşı döktü. Hatice Şentuna'nın "Ben sana doyamadım baba" diyerek ağlaması herkesi üzdü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 200 metre savruldu
Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 200 metre savruldu

Yerel

Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 200 metre savruldu

Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı
Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı

Yerel

Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı

Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Yerel

Elektrik direğinde feci kaza! Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!
Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Yerel

Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23