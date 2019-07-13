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Her yerde aranan terörist, operasyonla yakalandı

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik olarak düzenlenen operasyonda, uzun zamandır aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:37
Her yerde aranan terörist, operasyonla yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Maltepe'de ikamet eden H.R'nin, terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist'e (TKP/ML Konferans) yardım ettiği ve evinde silahlar bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda şüpheli H.R. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 2 tabanca, 2 yedek şarjör, 81 mermi ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:37
  1. İstanbul
  2. terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist'e (TKP/ML Konferans)
  3. Terör operasyonu
  4. Maltepe ilçesi
  5. Terörle Mücadele Şube Müdürü
  6. Terörle Mücadele
  7. Gözaltı

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