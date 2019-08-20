0553 313 94 23

Her yerde aranan cezaevi firarisi, halk otobüsünde yakalandı

Farklı suçlardan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından özel bir halk otobüsünde yakalandı.

20 Ağustos 2019 Salı 16:11
Her yerde aranan cezaevi firarisi, halk otobüsünde yakalandı

Farklı suçlardan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından özel bir halk otobüsünde yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de 2013 yılında farklı tarihlerde hırsızlık ve yağma suçlarına, 2018 yılında da Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir hırsızlık olayına karışan Sezer Y. (24)’nin hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 3 farklı suçtan 6 yıl 3 aykesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Sezer Y.’nin yakalanması için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsın İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti. Sezer Y.’yi takibe alan ekipler, şahsın bindiği özel halk otobüsüne operasyon düzenledi.


Durdurulan otobüste yakalanan Sezer Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından, cezaevine gönderilmek üzere Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya’da cezaevinde isyan: 258 mahkum kaçtı
    1. Endonezya’da cezaevinde isyan: 258..
    2. Dünya Ralli Şampiyonası'na doğru
    3. Başkan Durmuş’tan Şahinbey’in spor..
    4. Brezilya'da rehine krizi! Keskin..
    5. Samsun’da otomobil hırsızlığına 2..
    6. Kaymakam yangın alanlarını inceledi
    7. Brezilya’daki rehine krizi kanlı bitti
    8. Erdek’te trafik keşmekeşi
    9. Merih Demiral: "Juventus’un ilk Türk..
    10. Şanlıurfa’da zeytin temalı..
    11. Sezer Huysuz'dan Şimonoseki..
    12. Adıyaman Belediyesi teknolojiden..
    13. Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu,..
    14. Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısını..
    15. Borsada işlem gördü! İşte büyükbaş..
    16. Ford Trucks TIP Trailer Services ile..
    17. Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "AB'yle..
    18. Hazine 846,5 milyon TL tutarında kira..
    19. Rusya'dan "İdlib" değerlendirmesi
    20. Şenol Güneş, genç milli takım..
    21. Aras’la koordineli çalışıyoruz
    22. PFDK'den Galatasaray'a para cezası
    23. Köy korucusu öldürülmüş halde bulundu!
    24. Tekirdağ İl Hakem Kurulu belli oldu
    25. Obezite Merkezi’nde 1 ton kilo verdiler
    26. Günlerdir Akdeniz’de bekleyen..
    27. Bursalı fırıncıdan şok kampanya: Ekmek..
    28. Erdek’te ot yangını korkuttu
    29. Antalya’da feci kaza! 1’i ağır 5 yaralı
    30. Apartmandan 60 yarasa çıkardılar
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz