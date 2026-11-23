Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde sabah erken saatlerde cep telefonunu evde bırakarak dışarı çıkan alzaymır hastası Veli A.'nın (73) yakınları gidebileceği her yeri aradı. Ancak mahalle sakinlerinin de yaptığı aramalarda yaşlı adama ulaşamayan yakınları, ormanlık alana gidebileceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese AFAD ve Aksu Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yaşlı adamın bulunması için bölgede hem karadan hem de dron ile havadan arama çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin dron yardımıyla yaptığı aramalarda yaşlı adam bir seranın yanında otururken bulundu. Yaşlı adamın bulunduğu noktaya giden ekipler, sağlık durumunu kontrol ettikten sonra araçla ikametine getirerek ailesine teslim etti.