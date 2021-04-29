'Her yer İzmir gibi olsun' reklamı korkuttu

CHP'nin yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi icraatlarıyla beklentilerden çok uzak kalırken, İzmir halkı da hizmet görmemekten şikayetçi.

"Her yer İzmir gibi olsun" sloganlı İzmir Büyükşehir Belediyesi reklamını gören sosyal medya kullanıcıları ise, "Bu yaşıma geldim böyle beddua görmedim!" diyerek reklamla dalga geçti.

Hem susuzluk hem de sel!

Yıllardır CHP'li Başkanların yönettiği İzmir'de sel ve susuzluk bir arada yaşanıyor.

Sık sık alt yapı eksikliği nedeniyle sel görülen İzmir'de her yıl vatandaşlar aynı eziyeti çekiyor.

Selin yanında izmir bir yandan da susuzluk çekiyor. Zaman zaman medyaya ilginç görüntüler de geliyor.