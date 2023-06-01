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Sağlık Her yaş grubu için önemli besin süt! Sakın ihmal etmeyin: İçecek yerine bunu alın
Sağlık

Her yaş grubu için önemli besin süt! Sakın ihmal etmeyin: İçecek yerine bunu alın

Yeniakit Publisher
2023-06-01 19:32:00 - 2023-06-01 19:35:17
Her yaş grubu için önemli besin süt! Sakın ihmal etmeyin: İçecek yerine bunu alın

Hem çocuk hem de yetişkinler için sütün önemli bir besin olduğuna dikkat çeken Uzmanlarda çok ama çok önemli şaşırtan uyarı geldi! Uzman isim süt hangi yaş grubu içmeli her gün alınmalı mı? sorusuna cevap vererek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Hem çocuk hem de yetişkinler için sütün önemli bir besin olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Elif Süleymanoğlu "Süt protein ve kalsiyum zengini olduğu için çocuklarda boy uzaması, diş ve kemik gelişiminde önemlidir. Bunun yanı sıra tokluk sağlaması, saç-tırnak sağlığına faydalı olması, uykusuzluk, kolesterol, hipertansiyona iyi gelmesi de tüm yaş grupları açısından da önemli bir besin kaynağı olduğunu göstermektedir" dedi.

1 Haziran Dünya Süt Günü çerçevesinde Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Elif Süleymanoğlu açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Elif Süleymanoğlu, kıymetli bir besin kaynağı olan sütün önemine dikkat çekerek "Süt, memeli canlıların yavruları için salgıladığı önemli bir gıdadır. Küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütün insan hayatında da önemi büyüktür. Süt sade haliyle tüketildiği gibi, farklı işlemlerden geçirilerek süt ürünleri olarak ve yiyeceklere ilave edilerek de tüketilmektedir. İşlemden geçirerek tükettiğimiz bu gıdalar başlıca yoğurt, peynir, dondurma ve sütlü tatlılar şeklinde sıralanabilir. Bu besinler yüksek protein içeriğinin yanı sıra fosfor, kalsiyum, çinko, B1, B2, B6 ve B12 vitaminleri başta olmak üzere birçok besin öğesi bakımından zengin bir kaynaktır" diye konuştu.

Tüm yaş gruplarının gelişimine katkı sağlıyor

Alerjik bir durum bulunmaması ve yaşının süt tüketimine uygun olması şartıyla her bireyin süt ve süt ürünlerinden faydalanması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Süleymanoğlu, şöyle devam etti:

"Süt protein ve kalsiyum zengini olduğu için çocuklarda boy uzaması, diş ve kemik gelişiminde önemlidir. Bunun yanı sıra tokluk sağlaması, saç-tırnak sağlığına faydalı olması, uykusuzluk, kolesterol, hipertansiyona iyi gelmesi de tüm yaş grupları açısından da önemli bir besin kaynağı olduğunu göstermektedir. Örneğin bir bardak süt 6 yaşında bir çocuğun ihtiyacı olan; proteinin yüzde 35'ini, enerjinin yüzde 6'sını; kalsiyumun yüzde 52'sini, potasyumun yüzde 30'unu, magnezyumun yüzde 18'ini, fosforun yüzde 55'ini, çinkonun yüzde 12'sini, iyotun yüzde 30'unu; A vitaminin yüzde 9'unu, B1 vitaminin yüzde 11'ini, B2 vitaminin yüzde 44'ünü, B6 vitaminin yüzde 13'ünü, B12 vitaminin yüzde 98'ini, folatın yüzde 12'sini, niasinin yüzde 16'sını karşılar. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere her gün uygun miktarlarda tüketilen süt günlük besin ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılamaktadır. Bu sebeple sütün insan sağlığı için önemini, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak, süt ürünlerinin üretilmesi ve tüketilmesinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl 1 Haziran tüm dünyada "Dünya Süt Günü" olarak kutlanmaktadır. Sütün tüketiciye ulaşana kadar tüm süreçleri denetlenip, süt üreticileri de desteklenerek, insanların gönül rahatlığıyla sağlıklı süt ve süt ürünlerine ulaşımı sağlanmalı ve tüketimi teşvik edilmelidir."
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