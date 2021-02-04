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Gündem Her türlü ahlaksızlık yolunu zorluyorlar: Boğaziçi provokatörlerinden mide bulandıran iftira
Gündem

Her türlü ahlaksızlık yolunu zorluyorlar: Boğaziçi provokatörlerinden mide bulandıran iftira

Boğaziçi provokasyonu üniversite sınırlarından sokaklara taşıyan provokatörler, ahlaksızlıkta bütün yolları zorlayarak emniyet güçlerimize iftira atmaya devam ediyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 14:12:00 -
Her türlü ahlaksızlık yolunu zorluyorlar: Boğaziçi provokatörlerinden mide bulandıran iftira

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek başlayan eylemler, üniversite sınırlarını da aştı. Son birkaç gündür sokaklarda 'Boğaziçi eylem'leri yapılırken emniyet güçleri kargaşa çıkartmak isteyenlere mücadele ederken önce onları sabırla uyarıyor. Ardından da müdahale etmek durumunda kalıyor. İşte bu müdahaleleler esnasında polise direnen gruplar arbede yaşanmasına sebep oluyor. Arbede sonucunda ise emniyet güçlerimiz 'eylem'cilere saldırmakla suçlanıyor.

Polisimizi karalamak isteyenler her türlü ahlaksızlığın yolunu zorluyor

E.Ç adlı kadın da birkaç gündür devam eden sokak eylemlerinde dağılın uyarısında bulunan polise direniş gösterince gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Ç polis şiddetine uğradığını iddia ederken ahlaksızlık sınırını zorlayarak 'polisler beni taciz etti' iftirasını da attı. E.Ç'nin ahlaksız zihin dünyasından çıkan ifadeler savcılık tutanaklarında da yer aldı.

E.Ç'nin avukatları tarafından ise şu açıklama yapıldı:

"Müvekkilim haksız bir biçimde gözaltına alınmıştır. Müvekkil müdafi görüşmelerimizde tarafımıza aktarılan cinsel saldırı ve işkence suçlarının mağduru olmuştur. Cumhuriyet Savcısının doğrudan ceza muhakemesi kanunu uyarınca müvekkilime cinsel saldırıda bulunan polis memurları hakkında doğrudan soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz."

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