Her tesettürlü kadının dolabında bulunması gereken şallar
Günlük kıyafetlerinize kolaylık ve uyum sağlayacak baş örtüsü renkleri nelerdir?02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:48
1.BEJ BAŞÖRTÜSÜ
Hem açık hem de koyu renkteki kombinlerinizle kolayca uyum sağlayan bej renkteki başörtüleri, gardırobunuzda mutlaka bulundurmalısınız.
2.SİYAH BAŞÖRTÜSÜ
Abartılı, renkli ve çok desenli kombinlerin kurtarıcısı siyah başörtüler, her renkle uyum sağlayabilir.
3.GRİ BAŞÖRTÜSÜ
Gri her tesettürlü kadının dolabında bulunması gereken nötr bir renktir. Parlak renkte ve abartılı kıyafetlerle gri başörtünüzü takarak, kombininizi dengeleyebilirsiniz.
4.BORDO BAŞÖRTÜSÜ
Her cilt tonuna uyan bordo renkteki başörtüler, kıyafetlerinize iddialı ve havalı bir görünüm katar.
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