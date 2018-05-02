Her tesettürlü kadının dolabında bulunması gereken şallar

1.BEJ BAŞÖRTÜSÜ

Hem açık hem de koyu renkteki kombinlerinizle kolayca uyum sağlayan bej renkteki başörtüleri, gardırobunuzda mutlaka bulundurmalısınız.

2.SİYAH BAŞÖRTÜSÜ

Abartılı, renkli ve çok desenli kombinlerin kurtarıcısı siyah başörtüler, her renkle uyum sağlayabilir.

3.GRİ BAŞÖRTÜSÜ

Gri her tesettürlü kadının dolabında bulunması gereken nötr bir renktir. Parlak renkte ve abartılı kıyafetlerle gri başörtünüzü takarak, kombininizi dengeleyebilirsiniz.

4.BORDO BAŞÖRTÜSÜ

Her cilt tonuna uyan bordo renkteki başörtüler, kıyafetlerinize iddialı ve havalı bir görünüm katar.