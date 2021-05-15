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Medya 'Her tarafa estetik yaptırmak istiyorum' diyen kıza babadan tepki
Medya

'Her tarafa estetik yaptırmak istiyorum' diyen kıza babadan tepki

Batı’nın kültürü olan estetiği övüp ‘Her tarafa estetik yaptırmak istiyorum’ diyen Aynur Aydın, babasının ‘Başka derdin yok mu?’ tepkisine maruz kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 14:16:00 - 2021-05-15 14:17:52
'Her tarafa estetik yaptırmak istiyorum' diyen kıza babadan tepki

Batı kültürü estetik, seküler mahallede ilgi görmeye devam ederken zaman zaman aile arası tartışma konusu oluyor. Bunun son örneği 'Bana kalsa her yerimi estetik yaptırırım’ diyen Aynur Aydın’ın babasından gelen tepkiyle yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde ‘Bana kalsa her yerime estetik yaptırırım ama çok korkuyorum. Yoksa estetiğe bayılıyorum’ diyerek Batı kültürünün ağına takılan Aynur Aydın’a babasından tepki geldi. Aydın, babasının kendisine tepki gösterdiği Whatsapp yazışmalarını paylaştı.

‘Başka derdin yok mu?’

Kızı Aynur Aydın’ın estetik ile alakalı sözlerine tepki gösteren baba, “Bu ne kızım, başka derdin yokmu. İnşallah yalan haberdir. Çok fena moralim bozuldu şu mübarek Ramazanın son gününde yalan haberse tazminat davası açarsın” dedi. Babasının tepkisi karşısında söylediklerini espri olduğunu savunan Aydın, “Baba tabi ki espri yaptım, her şeyi böyle ciddiye alma, yaptırmak istesem yaptırırdım” ifadelerini kullandı. Aydın’ın sözlerinden tatmin olmayan baba, “Şaka mı yapıyorsun böyle şeyin esprisi olmaz ya ciddi ol ya da hiç demeç verme” diyerek bir kez daha tepkisini gösterdi. Babanın bu sözleir sonrası Aydın'ın gündeme gelmek için mi böyle bir açıklama yapıp yapmadığı tartışma konusuu oldu.

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