Her tahmini tutan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan tahmin: Gram altın 3000 bin lira olacak iddiası! Altının planı şu an...

Altın fiyatlarının rekor kırdığı 2023'ün ardından Ekonomist Hatice Kolçak, 2024 için gram altının 3000 TL olacağını belirtti. Jeopolitik risklerin ve ekonomik dengelerin altın fiyatlarındaki etkilerini detaylı bir şekilde anlattı.

Ekonomist Hatice Kolçak, altın fiyatlarındaki rekorlardan sonra 2024'e dair önemli öngörülerde bulundu. 2024'te gram altının 3000 TL'yi göreceğini dile getiren Kolçak, jeopolitik risklerin ve ekonomik dengelerin altın fiyatları üzerindeki etkilerini detaylı bir biçimde ele aldı.

2023'ü rekorlarla tamamlayan altının, 2024'te de yatırımcılara olumlu bir manzara çizeceğini belirten Hatice Kolçak, güvenli liman niteliği taşıyan altının, bu yıl da yatırımcılara kazanç sağlama potansiyeline vurgu yaptı. Bu dönemde jeopolitik risklerin ve ekonomik dengelerin altın fiyatlarını etkilediğini belirterek, yatırımcıların bu gelişmeleri yakından takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Gram altını 2023'ün rekorlarına ekleyerek 2024'te 3000 TL'ye yükseleceğini ifade eden Kolçak, ons altının 2080 doların üzerinde kalıcılığının, gram altındaki yükselişin sürmesi için kritik bir unsur olduğunu belirtti. FED'in mart ayında faiz indirimine gitmesiyle piyasada bir rahatlama yaşandığını ancak ons altının hala 2076 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyen Kolçak, Amerika'da potansiyel enflasyon ve istihdamdaki değişikliklerin piyasada baskılara yol açabileceğini dile getirdi.

Kolçak, artan Dolar/TL kuru ve jeopolitik risklerin de gram altındaki yükselişi destekleyeceğini belirterek, 2024'te gram altının 2800-3000 TL aralığında olabileceğini ifade etti. Bu değerlendirmelerle birlikte altın piyasasının yatırımcılar için kritik bir döneme girdiğinin altını çizdi.