Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar için 27 lira çıkışı! Faiz artarsa dolar kuruna olacakları duyurdu

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Ne Var Ne Yok Youtube kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mert Başaran '22 Haziran'da faizler artarsa dolar ne olur?' sorusuna da cevap verdi.

İşte Mert Başaran'ın o tahminleri:

Ben seçimden sonra doların adil değerine ulaşacağını söylemiştim. Doların ucuz kalması ülke ekonomisi için iyi bir durum değil. Çin ve ABD’de bunu söylüyor. Üretici konuma geldiğinizde doların yükselmesi lazım. Doların sürekli sabit kalması yanlıştır. Bu durur durur bir yerde patlar. Ev fiyatı 3’e katladıysa dolar bu kadar ucuz kalamaz. Doların şu an normal değeri 27 liradır. Dolar yavaş yavaş ilerliyor. Normal olan 25-27 arasındaki değerdir. 22 Haziran’da faiz kararı var. 22 Haziran’a kadar 25 lirayı görebilir. Faiz artarsa doların sabit kaldığı ya da çok yatay ilerlediği bir döneme gideriz. Doların artışların sebebi enflasyondur. Enflasyon olmasa dolar artmaz zaten.



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