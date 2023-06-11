  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu

Rumlar ve Yunanistan, Konya'daki bu gelişme karşısında çok panik! Katar'ın kapısını çaldılar

Bill Gates'ten dehşete düşüren proje! Milyonlarca sivrisineği sokaklara bıraktı, herkes kendine dikkat etsin

Papa'nın sağlık durumu merakla beklenirken ameliyatının ardından o isim dikkat çeken açıklama yaptı

ATAK helikopterde öğrenildi! Bomba özellik Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak

Yuh artık! CHP'li Belediye Başkanı, partili vatandaşı kürsüye çağırıp tokatladı!

Eksik demir hatalı beton! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden inşaat skandalı

Doğal gaz kazı çalışması: Milyonların merakla beklediği haber geldi! Ekipler hemen harekete geçti

'Sır küpü' Hakan Fidan'ın bilinmeyenleri! Dünyaya geldiği evle ilgili detay oldukça ilginç

Kanada'da Müslüman ve Hristiyan ailelerden LGBT tepkisi! 'Çocuklarımızı rahat bırakın'
Ekonomi Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar için 27 lira çıkışı! Faiz artarsa dolar kuruna olacakları duyurdu
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar için 27 lira çıkışı! Faiz artarsa dolar kuruna olacakları duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-11 00:04:00 -
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar için 27 lira çıkışı! Faiz artarsa dolar kuruna olacakları duyurdu

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Başaran, 'Faizler artarsa dolar ne olur?' sorusuna cevap verdi.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Ne Var Ne Yok Youtube kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mert Başaran '22 Haziran'da faizler artarsa dolar ne olur?' sorusuna da cevap verdi.

İşte Mert Başaran'ın o tahminleri:

Ben seçimden sonra doların adil değerine ulaşacağını söylemiştim. Doların ucuz kalması ülke ekonomisi için iyi bir durum değil. Çin ve ABD’de bunu söylüyor. Üretici konuma geldiğinizde doların yükselmesi lazım. Doların sürekli sabit kalması yanlıştır. Bu durur durur bir yerde patlar. Ev fiyatı 3’e katladıysa dolar bu kadar ucuz kalamaz. Doların şu an normal değeri 27 liradır. Dolar yavaş yavaş ilerliyor. Normal olan 25-27 arasındaki değerdir. 22 Haziran’da faiz kararı var. 22 Haziran’a kadar 25 lirayı görebilir. Faiz artarsa doların sabit kaldığı ya da çok yatay ilerlediği bir döneme gideriz. Doların artışların sebebi enflasyondur. Enflasyon olmasa dolar artmaz zaten.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23