Her tahmini tutan Hatice Kolçak, altın ve parası olanları uyardı: Gram altında bu seviye! Dikkat çeken yanıt verdi
Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Kolçak, gram altına yakında neler olacağını anlatıp altın yatırımcılarına uyarıda bulundu! Altında ne olur sorusuna yanıt verdi. Öngörülerini paylaştı. İşte gram altında o tahmin
Faiz artışı sonrası altın ve dolar hareketli. Ekonomist Hatice Kolçak, altın yatırımcılarına uyarıda bulundu.
Faiz artırımının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik, ünlü ekonomist Hatice Kolçak'ın altın yatırımcılarına yönelik uyarılarına odaklanıyor.
Hatice Kolçak'tan Gram Altın Yatırımcılarına Uyarılar
Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın piyasasındaki başarılı tahminleriyle bilinen bir isim olarak gram altın için yeni uyarılarını paylaştı. Enflasyona karşı korunma amacıyla altına yönelen yatırımcılar için önem taşıyan Kolçak'ın analizleri, önümüzdeki hafta içerisinde gram altının 1200 lira artabileceği yönünde.
Altın Piyasasında Beklentiler: Kolçak'tan Değerlendirmeler
Kolçak, eldeki verilere dayanarak ABD'nin enflasyon rakamlarının yükseleceğini öngörerek, enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması durumunda altında alım fırsatlarının doğabileceğini vurguladı. 2024 yılında altın fiyatlarının yükselişe geçmesini bekleyen Kolçak, gram altın fiyatlarının 2500 - 3000 Türk Lirası aralığında olabileceğini ve hatta 3150 TL'ye kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
Altın ve Dolar: Hareketlilik Devam Ediyor
Kolçak'ın hesaplamalarına göre, ons altın için 2070 dolar seviyelerinin gelecek yıl kırılma ihtimali bulunuyor. Bu durum, gram altının mevcut 1800 lira seviyesinden 1200 liralık bir artışla 3000 lirayı görebileceği anlamına geliyor.
akdenizgercek'in aktardığı haberde: Altın ve doların yatırımcılar açısından hala önemli bir hareketlilik alanı olduğu göz önüne alındığında, Kolçak'ın analizleri, gelecek dönemde altın yatırımcıları için dikkate alınması gereken önemli bir referans haline geliyor.
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