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Ekonomi Her tahmini çıkan ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu: 2024'te altın, dolar, borsa m? Böyle cevap verdi! Tahmin şaşırttı
Ekonomi

Her tahmini çıkan ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu: 2024'te altın, dolar, borsa m? Böyle cevap verdi! Tahmin şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-01-15 18:02:00 - 2024-01-15 18:22:15
Her tahmini çıkan ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu: 2024'te altın, dolar, borsa m? Böyle cevap verdi! Tahmin şaşırttı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Ekonomist Tunç Şatıroğlu, alın ve borsadaki düşüşe ilişkin açıklamalarda bulunarak yükseliş için tarih verirken Altın mı, borsa mı dikkat çeken tavsiyelerle formülü verdi. Borsada hissesi, altını olanlar dikkat! Tahmini gündemi altüst etti

Yatırım yapmak isteyenler 2024 yılında en çok kazandıracak yatırım aracını araştırıyor. Ünlü ekonomist 2024'te en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı

2023 yılında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak altının zirvede yer aldığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle belirlendi. Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, gram altının bu yıl en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri olacağını belirtti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitme olasılığı ve artan jeopolitik riskler, altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor.

Fed'in faizlerde değişikliğe gitmemesi ve enflasyon konusunda tüm yetkililerin geçen yıl hedeflenen yüzde 2'lik seviyeye doğru ilerleme kaydedildiği belirtiliyor. Bu durum, altın yatırımcıları için dikkate değer bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Altın, 2023 yılında güvenli liman arayışında olan yatırımcılar için önemli bir tercih olmaya devam edecek gibi görünüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre; 2070 dolara kadar tırmanan ons altının görmüş olduğu zirveleri tazeleyeceğini belirten Tunç Şatıroğlu, 2024'ün altının yılı olacağını söyledi.

Ons altının 2.070 dolara tırmandığı hatırlatan Şatıroğlu, 2024’ün altın yılı olacağı söyledi. Ekim ayından beri gram altının alınması gerektiğini söyleyen Şatıroğlu, gram altının bu yıl en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olacağını vurguladı.
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JEOPOLİTİK RİSKLER

Şatıroğlu, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, jeopolitik riskler açısından çok önemli bir konum değil diyerek, altın fiyatlarında jeopolitik risklerden bahsetmek için çatışmaların etrafa yayılması ve süper güçlerin dahil olması gerekeceğini söyledi.

ALTIN MI, DOLAR MI, BORSA MI?

Şuan için altın yatırımı için uygun şartların mevcut olduğunu söyleyen Şatıroğlu, Borsa İstanbul'a göre ise şu anda altının daha iyi getiri sağlayabilir fakat her türlü uzun vadede tavsiye edebileceği yatırım aracı olmadığını da söyledi.

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