Her söylenene inanmayın

Soru: Ben geçen ay emekli oldum. Bana 1.249 TL maaş ve 50 TL ek ödeme olmak üzere toplam 1.299 TL maaş bağlandı. İlk maaşımı Ocak ayının 22’sinde çekeceğim. Maaşımın düşük olduğunu düşündüğümden bir uzmana para ödeyerek danıştım. Maaşımın düşük olabileceğini ve SGK’ya yazılı dilekçe vermemi tavsiye edip benden 400 TL aldı. Belgeleri tarayıp mail ekinde gönderiyorum. Gerçekten maaşım düşük mü?

Cemal U.

Cevap: Öncelikle belirtmeliyiz ki enflasyon en yüksek sosyal güvenlik uzmanlığı alanında var. Bu alanda herkes kendini uzman olarak lanse etmeye başladı. Ancak samimiyetimle ifade edeyim ki, SSK ve Bağ-Kur maaşını hesaplayabilecek uzman sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Maaşınızda hiçbir hata bulunmuyor. Ancak emeklilik tarihiniz 1 Ocak 2019 olduğu için Ocak ayının 22’si olan maaş gününüzde size bildirilen 1.249 TL maaşı yüzde 10,19 zamlı olarak yani 1.376 TL olarak alacaksınız. Bu maaşa ilave yüzde 4 oranında da yani 55 TL tutarında ek ödeme ödenecek ve elinize 1.431 TL geçecek. Burada yeri gelmişken SGK’nın yeni emekli maaş programına geçtiğini ve bağlanan maaşta hata olmasının da söz konusu olamayacağını bir kez daha vurgulayalım.