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Her şeylerini bırakıp E-5’teki zincirleme kazayı film gibi seyrettiler

Bakırköy, D-100 karayolu Ankara istikametinde, biri lüks toplam 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:03
Her şeylerini bırakıp E-5’teki zincirleme kazayı film gibi seyrettiler

Bakırköy, D-100 karayolu Ankara istikametinde, biri lüks toplam 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada kimse yaralanmazken kazaya neden olduğu ileri sürülen ticari taksi sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar ise üst geçitten film sahnesi gibi kazayı seyretti.


Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Bakırköy Ataköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 34 TFM 42 plakalı bir taksi ile plakası alınamayan bir otomobil yarıştığı sırada kaza meydana geldi. Yarıştığı ileri sürülen ticari taksi önce Sezai I.’nın kullandığı 34 UC 0630 plakalı otomobile ardından B.İ. idaresindeki 34 SFK 56 plakalı lüks araca çarptı. Arkadan gelen başka bir taksi de lüks otomobile çarptı. Otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücü ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.


Polis ekipleri, yaklaşık 100 metre ileride aracı bırakıp sürücüsünün kaçtığı ileri sürülen araçta ise alkol şişeleri olduğunu tespit etti. Kazadan bir süre sonra olay yerine gelen ve isminin E.E., olduğu öğrenilen bir kişi, taksinin sürücüsü olduğunu ileri sürdü. Polis ekipleri ise diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların ifadesine göre sürücünün başka bir kişi olabileceği üzerinde dururken gelen kişiyi ekip aracıyla polis karakoluna götürdü. Kazaya karışan diğer araçların kaldırılmasıyla yaklaşık 45 dakika aksayan trafik normale döndü.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan kazayı gören bazı vatandaşlar, olaya yakın üst geçitte sıraya girdi. Meraklı vatandaşların film izler gibi kazayı seyrettiği anlar kameraya yansıdı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:03
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