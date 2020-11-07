Her şeyi tahmin etmişlerdi! ABD Başkanı'nı bildiler mi?

The Simpsons isimli Amerikan çizgi dizisi daha önce tahmin edip yer verdiği büyük olaylar tek tek gerçekleşmişti. Trump'ın seçileceğini 16 sene öncesinden yayınlayan çizgi dizi 2020 ABD seçimlerini doğru bildi mi? İşte detaylar...

Simpsonlar Beyrut patlamasını bildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından, Simpsonlar'ın eski bir bölümü sosyal medyada konuşuldu. Beyrut'ta büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülürken, benzer görüntüler yine Simpsonlar'ın da bir bölümünde yayınlanmıştı. Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan patlayıcı satın alıyor ve eve götürdüğü patlayıcıyı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor. Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak "Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi paylaşımları" yaptı.

Kolomb heykelinin başının kesilmesi

Dizinin ilk sezonundaki The Telltale Head adlı bölümde Bart Simpson, çizgi dizinin kurgusal kasabası Springfield'ın kurucusu Jebediah Springfield'ın heykelinin başını kesiyor. ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protesto hareketinde göstericiler, Boston'daki Waterfront Parkı'nda bulunan Kolomb heykeline saldırmıştı. Jebediah Springfield'ın heykeli gibi, heykelin başı gece yarısı sökülmüştü. Kolomb, Amerikan yerlilerine karşı yürüttüğü kitlesel şiddet nedeniyle bugünlerde tartışmalı bir figür ve dolayısıyla ırkçılığa karşı öfkeden nasibini aldı. Simpsonlar dizisi hayranları sosyal medyada hemen olaylar arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

11 Eylül saldırılarını tahmin etti

Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Lisa’nın elindeki derginin kapağında 9 -11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11’i ikiz kulelerin oluşturması da 11 eylül saldırıları hakkındaki komplo teorilerini güçlendiriyor.

Trump'ın rakibi Joe Biden oldu

Trump'ın bir kadın adayla yarışıp seçimi kazanacağını iddia eden Simpsonlar, 2020 seçiminde yerini bir kadın adaya bırakacağını söylemişti. Ama 2020 seçimlerinde Trump'ın rakibi demokrat Joe Biden oldu. Bu sonuçla Simpsonlar'ın iddiası doğru çıkmadı.