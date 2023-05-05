Her şeyi itiraf edip bıraktı! İYİ Parti'de zehir zemberek istifa

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve İYİ Parti Nevşehir 28. Dönem Milletvekili aday adayı Ahmet Erdemli, partisine zehir zemberek sözlerle yüklenip istifa ettiğini açıkladı.

Erdemli istifa açıklamasında Akşener'e göndermede bulunarak şu açıklamalarda bulundu:

2017 Yılı'nda Şişli Kurucu İlçe Divan Üyeliği, Milletvekili Aday Adaylığı, İstanbul Asil İl Yönetim Kurulu Üyeliği, SKM Başkanlığı ve İstanbul sonrasında Nevşehir İl Delegeliği gibi birçok görevi yürüttüğüm, canımı ve malımı ortaya koyarak yürüttüğüm iyi Parti'den, Türkiye geneli sayısız ilde şaibeli, AKP'den atılmış, FETÖ, HDP/PKK ve bölücü tarikat bağlantılı olduğu açıkça görülen, partimize ve teşkilatlarımıza bir toplu iğne kadar emeği ve katkısı olmamış, şaibeli adayların milletvekili olacak en üst sıralarda yer verilmiştir.

Son haftada, vatanseverleri, Türk milliyetçilerini, Alevi Bektaşi canlarımızı, Ergenekon ve Balyoz sürecinde zulüm gören şerefli ve onurlu insanları bilerek ve isteyerek liste dışı bırakıp, İyi partililere ve Türk milletine oynanmak istenen bu oyunlar karşısında sessiz kalamazdım.

YAZIKLAR OLSUN!..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER VE SON HAFTA GETİRDİĞİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARİNİ KINIYOR VE İSTİFA EDİYORUM..

Vatanıma ve milletime hizmet etmek için İyi Parti gibi bir partiye ihtiyacım yoktur.