Her şeye maydanoz Şahan LGBT dayatmasını savundu!

Yeni Akit Ankara

150 toplum kuruluşunun bir araya gelerek organize ettiği LGBT dayatmasına karşı yürüyüş etkinliği kapsamında İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen aileler, LGBT illetinin topluma ve ailelere dayatılmasını protesto etti. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenledi. LGBT dayatmasına karşı yapılacak 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılmak isteyen binlerce vatandaş, Fatih'teki Saraçhane Parkı'na akın etti.

LGBT’lileri tahrik etmeye çalıştı!

Her güzel şey gibi bundan daha rahatsız olan sözde komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımında, “Yıllar boyu gündüz kuşaklarında yer alan, jürilerde altın tahtlarda oturan, bilinen, bilinmeyen ya da bilinmediğini sanan sanat ve eğlence dünyasında ki lgbt+ bireyler neden sesiniz çıkmıyor? Savunsanıza, biz de insanız biz de eşit yurttaşlarız desenize...” ifadelerini kullanarak LGBT’ye arka çıktı.

Sözde komedyen özellikle sanat camiasındaki LGBT’lilerin “bilindiği” halde sapkınlıklarını savunmadıklarını belirterek adeta şantajda bulundu.