Her şey Türkiye için

Buğra Kardan

2018’den bu yana devrede olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, üretim ve ihracatın atağa kalkmasına zemin hazırladı. Ülkeyi güçlendirip büyüten sistem, ekonomiyi içeriden ve dışarıdan gelen taarruzlara karşı korunaklı kıldı.

Yatırımlara yenileri eklendi

İki başlı yönetimin ortadan kalkmasıyla mega projelerin seri şekilde hayata geçirildi. Yatırımlara ise yenileri eklendi. 2018 ve 2019’da yapılan yatırımların toplamı 2.3 trilyon lirayı buldu. Bu rakamı daha da yukarı taşıyacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hem ekonomisi hem de yönetim yapısıyla pek çok ülke tarafından örnek alındığını vurguladı.

Bağışıklık sistemi güçleniyor

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ekonominin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini de belirtti. Rakamlar da Erdoğan’ın haklılığını ortaya koyuyor. İşte rakam rakam yeni yönetim sisteminin artıları:

l Spekülatif kur saldırılarını önlemek için önemli adımlar atılıyor. Bu adımlar meyvelerini veriyor. Nitekim ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 yaz ayında Türkiye’yi hedef alan tweetlerinin ardından 7.24 liraya varan dolar kuru ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle 5.20 liraya kadar geriledi. 2019 ve 2020’de de Londra odaklı manipülasyon girişimlerinin önüne geçildi. Hükümet ve regülatör kurumlarca girişimlere anında tepki verildi. Kur da 7.30 liradan 6.70 lira seviyelerine geriledi.

Önemli hamle

Art niyetlilerin swap kanalıyla TL alıp dolara ralli yaptırma teşebbüsleri de boşa çıkarıldı. Zira swap limitleri yüzde 25’ten yüzde 10’a indirildi.

l Birikimlerini Borsa İstanbul’a (BİST) yönlendiren yatırımcı adedi 1.5 milyona dayandı. Bu yatırımcılardan 24 bini hisse senetlerinin yüzde 88’ini, 1 milyon 545 bini ise yüzde 12’sini elinde bulunduruyor. Çünkü ekonomi toparlanıyor ve halka açık firmaların hisseleri prim yapıyor.

Paralarını BİST’e yatıranlar, ilk 6 ayda yüzde 4 ila yüzde 6 kâr elde etmiş durumdalar. Bundan dolayı borsaya kote olan şirketlere ilgi yoğun.

Rekor kırıldı

l Kamu bankaları tarafından kamuoyuyla paylaşılan kredi kampanyaları konut talebini patlatıyor. Öyle ki daire satışları geçen ay yüzde 209.7 artarak 190 bin 12’yle tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı.

Otomobil talebi patladı

l Haziran ayında otomobil satışları 57 bin 67’ye çıktı. Hafif ticari satışları ise 13 bin 900’ü aştı. Toplam taşıt satışı da 70 bin 973 olarak kayıtlara geçti. Bu olumlu tabloda pandemi tehdidinin atlatılmasının, yeni normale girilmesinin ve kredi kampanyalarının payı büyük.

l Corona virüsüne (Covid-19) karşı gerekli tedbirleri alan Türkiye, maske üretimi ve ihracatında da başa güreşti. Ülke, 2020’nin ilk 6 ayında 573 milyon dolarlık tıbbi ve kumaş maske ile koruyucu kıyafet ihraç etti.

Dünyaya nefes olduk

Baykar, Aselsan, Biosys mühendislerinin eseri olan yerli solunum cihazının (ventilatör) tanesi 17 bin 500 dolardan ihraç edildi. Dünyanın dört bir yanına gönderilen cihaz, şu anda şehir hastanelerinde de kullanılıyor.

Öte yandan; Türkiye’ye çağ atlatacak projeler son sürat devam ediyor. Bu projeler şöyle:

Temel atıldı

l Yatırım tutarı 22 milyar lira olarak belirlenen yerli otomobilin seri üretimine dönük çalışmalar hız kazandı. 2019 Aralık ayında kamuoyuna tanıtılan otomobilin üretileceği fabrikanın inşasına start verildi. Fabrikanın temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldı.

Gemlik’e kurulacak olan üretim tesisinin yapımı 18 ayda tamamlanacak. 2022’de hizmete açılacak olan tesiste 2023’te 2 bin 420 çalışan istihdam edilecek.

1915 Çanakkale yükseliyor

l 10.3 milyar dolara inşa edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor. Lâpseki yakasında bulunan, 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye 17 Haziran’da konuldu. Her biri 17 metre genişliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda toplam 42 parçadan oluşacak tabliyeler, itme ve sürme yöntemiyle viyadüğün denizle buluştuğu noktaya kadar ulaşacak.

l Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon lira olan ilan edilen, ilk etabı 29 Ekim 2018’de açılan İstanbul Havalimanı’nda ikinci ve üçüncü faz için inşaat çalışmaları sürüyor.

Hasta kabulü başladı

l Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener, Dr. İsmail Kurtulmuş acil durum hastaneleri aktif. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi de öyle. 2 milyar 632 milyon liraya yapılan ve 20 Nisan’da kapılarını açan hastane, 8 bloktan teşekkül ediyor. 2 bin 682 yatağı, 836 polikliniği, 89 ameliyathanesiyle günde 32 bin 700 hastanın derdine derman oluyor.

Ekonomiye önemli katkı

l Veysel Eroğlu Ilısu Barajı’nda elektrik üretimine 19 Mayıs 2020’de geçildi. Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerine su verecek barajın ekonomiye her sene 2.8 milyar lira katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

Ovalar suyla buluştu

l Proje bedeli 330 milyon lira olarak açıklanan Kars Barajı 20 Haziran 2020’de faaliyete geçti. 182 milyon metreküp suyun depolanacağı baraj, Kars ve Digor ovalarında tarımsal üretimi önemli ölçüde artıracak.