Her şey iskan alana kadar mı! Ev aldınız ama "sığınacak" yer var mı?

Apartmanlarda ve iş yerlerinin birçoğunda zorunlu olan sığınaklar bina yapımından sonra genelde daireye veya depoya dönüştürülüyor. Türkiye gibi hem deprem hem de doğal afet yaşama sıklığı fazla olan bir ülkede konutlarda sığınakların olmaması büyük bir sorun. Özellikle son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Filistin çatışmalarının şiddetlenmesi, konutlarda sığınakların ne kadar hayati önemde olduğunun bir göstergesi.

Amaç dışı kullanım cezalandırılmalı

TÜGEM Üyesi, Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, Türkiye’de konut denetimlerinin iskan alındıktan sonrada devam etmesi gerektiğini ve sığınakları başka amaçta kullanan yerlere ceza kesilmesi gerektiğini söylüyor.

Yaşanan doğal afetler ve savaşlar aklımıza bir kez daha ‘sığınaklar’ ı getirdi. Yaşam alanlarımızın sığınağı var mı? Sığınaklar; insanların, canlı ve cansız değerlerin, nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyasal savaş maddelerinin etkilerinden ve doğal afetlerden koruması amacıyla inşa edilen yerler. Türkiye’de ise sığınaklara gerekli önemin verilip verilmediği, denetimlerin yapılıp yapılmadığı ise merak konusu.

Hangi durumda zorunlu?

12'den fazla bağımsız bölümü olan ve 1500 metrekare alana sahip apartmanlarda, iş yerlerinde ise 1500 metrekare kapalı alana sahip yerlerde sığınak yapılması zorunlu. Sığınağın girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açı dönüşlü olmalı. Sığınağın çeşidi ne olursa olsun hem mekanik ve hem de tabii havalandırma ile yeterli olmalı, tabii havalandırma menfezlerle, mekanik havalandırma klima cihazı ile sağlanmalı.

Peki uygulanıyor mu?

Fabrikalarda ve iş yerlerinde de yönetmeliğe uygun olarak sığınak yapma zorunluluğu olduğunu söyleyen Altınay, “Sığınak yapılmadan zaten yapı denetim başlatılamıyor, iskan belgesi verilmiyor. İş yerlerinde ve konutlarda mutlaka olması gerekiyor” dedi. İskan alındıktan sonra sığınakların amacı dışında kullanımının da olduğunu söyleyen Altınay, “Mesela örnek veriyorum, iş yerlerinde, fabrikalarda bazı bölümlere, zeminlerin bir kısımlarına sığınak gösteriliyor ama daha sonrasında kişiler o alanı kendilerine imalat olarak kullanılması için ofis olarak kullanılması için tekrar iskanı aldıktan sonra kaldırıyorlar. Yapılan sığınak bölümünü kendi imalat alanlarında kullanılıyorlar” yorumunu yaptı.