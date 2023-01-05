Her şey GS TV'nin canlı yayınında oldu! Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçı sonrası GS TV ekranlarında Fenerbahçe derbisiyle ilgili olay ifadeler kullandı. Programın sunucusu Ebru Gürsoy, derbinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını söylerken, "Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." dedi. GS TV'deki yayına Fenerbahçe'den nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu oldu.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi GS TV ekranlarından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
"Halil Umut Meler'in siparişi verilmiş"
GS TV'de yayınlanan programda sunucu Ebru Gürsoy, "Derbinin hakemi muhtemelen Halil Umut Meler olacak. Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.
Halil Umut Meler
Dev derbi pazar akşamı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev derbi, saat 19.00'da başlayacak.