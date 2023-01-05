Her şey GS TV'nin canlı yayınında oldu! Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçı sonrası GS TV ekranlarında Fenerbahçe derbisiyle ilgili olay ifadeler kullandı. Programın sunucusu Ebru Gürsoy, derbinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını söylerken, "Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." dedi. GS TV'deki yayına Fenerbahçe'den nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu oldu.