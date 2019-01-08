



KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Ligin ikinci yarısında sahada ne yaptığını bilen bir takım olacak." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arasında takımı ikinci yarıya iyi hazırlamak adına iki aşamalı kamp planladıklarını ve her şeyin iyi gittiğini söyledi.

İlk kampın Karabük'te tamamlandığını şimdi ise Antalya'da ikinci kampa başladıklarını belirten Yüksel, "Antalya kampı iyi gidiyor. Çocuklarımızda hırsı ve heyecanı gördükçe biz daha çok umutlanıyoruz. Sezon başında takım kamp yapamamıştı ve bunun sıkıntılarını yaşadık. Şimdi bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz. Her şey daha iyi olsun diye çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısında sahada ne yaptığını bilen bir takım olacak. Buna hem teknik ekibimiz hem de biz inanıyoruz." diye konuştu.

Transfer yasağını kaldırmak için son ana kadar çaba harcayacaklarını belirten Yüksel, bunu başardıklarında takıma takviye yapılacağını sözlerine ekledi.