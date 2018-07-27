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Her şey bu evde yaşanmıştı! Ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

İstanbul Avcılar'da bir apartmanın çatı kısmında çuvala sarılı  erkek cesedi bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:37
Her şey bu evde yaşanmıştı! Ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

Cihangir Mahallesi Yeşilırmak Sokak'ta bulunan 4  katlı bir binanın çatı katındaki daireden kötü kokular geldiği yönündeki ihbar  üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, açık pencerenin  dışındaki çatının üzerinde, çuvala sarılı, üzeri battaniyeyle kaplı erkek  cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cesedin Mustafa K'ya (59) ait olduğu  belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avcılar İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu,  şüpheli A.A. (23) gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu, çok sayıda arama kaydı ve kesinleşmiş 6 yıl  hapis cezası bulunduğu belirlenen A.A'nın Mustafa K'yı, maktulün gelini olan  arkadaşı S.K. (26) ile öldürerek çuvala koyduklarını belirttiği öğrenildi. Bunun  üzerine gözaltına alınan S.K'nın da cinayeti işlediklerini kabul ettiği  bildirildi.

Bu arada eşi cezaevinde olan S.K'nın kayınpederi ile aynı evde  yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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