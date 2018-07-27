Her şey bu evde yaşanmıştı! Ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

Cihangir Mahallesi Yeşilırmak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katındaki daireden kötü kokular geldiği yönündeki ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, açık pencerenin dışındaki çatının üzerinde, çuvala sarılı, üzeri battaniyeyle kaplı erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cesedin Mustafa K'ya (59) ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avcılar İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şüpheli A.A. (23) gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu, çok sayıda arama kaydı ve kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen A.A'nın Mustafa K'yı, maktulün gelini olan arkadaşı S.K. (26) ile öldürerek çuvala koyduklarını belirttiği öğrenildi. Bunun üzerine gözaltına alınan S.K'nın da cinayeti işlediklerini kabul ettiği bildirildi.

Bu arada eşi cezaevinde olan S.K'nın kayınpederi ile aynı evde yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.