Her şey bir avuç ihale mafyası için! CHP’li başkanlarda utanma da kalmamış
CHP'li başkanların döviz artışını bahane edip, "Hizmet edemiyoruz" beyanında bulunmalarını eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "CHP’li başkanlarda utanma da kalmamış.." ifadesini kullandı.
CHP'li Belediye Başkanlarının toplanarak, "2021 yılının Kasım ayında, bütçelerimizi belediye meclislerinde oylamaya sunduk. Meclisten onaylanarak geçen bütçelerimiz, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklı yaşanan ekonomik belirsizlik ortamında ‘geçersiz bütçeye’ dönüşmüştür." şeklinde bir metin yayınlamalarına tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li başkanlara çarpıcı sorular yöneltti.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:
Türkiye, İstanbul’daki İBB’nin tedbir almaması sonucu yaşanan kar sebepli hayatın durmasını konuşuyor..
CHP’li belediye başkanları toplanıp, “ekonomik krizin kaynağı yönetimsel yanlışlıktır” tespiti yapıp, Cenevre tatil merkezindeki Ergun Göknel’i (Bugünkü versiyonu Murat Ongun) gözlerimizden kaçırmaya çalışıyorlar.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir günde söylediği 36 yalanı örtbas etmek için, “döviz kurlarındaki artış” üzerinden muhabbet geliştiriyorlar..
Hiç laga luga etmeye gerek yok..
Çevrimiçi düzenlenen toplantıda, Muhittin Böcek (Antalya), Ekrem İmamoğlu (İstanbul), Mansur Yavaş (Ankara), Tunç Soyer (İzmir), Zeydan Karalar (Adana), Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir), Özlem Çerçioğlu (Aydın), Osman Gürün (Muğla), Vahap Seçer (Mersin), Kadir Albayrak (Tekirdağ) ve Lütfi Savaş (Hatay) bir araya gelmişler ve toplantı sonucunda,”Türkiye nüfusunun yarıya yakınını barındıran 11 kentin yöneticileri olarak, geçtiğimiz 2021 yılının Kasım ayında, bütçelerimizi belediye meclislerinde oylamaya sunduk. Meclisten onaylanarak geçen bütçelerimiz, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklı yaşanan ekonomik belirsizlik ortamında ‘geçersiz bütçeye’ dönüşmüştür.” Başlangıç maddeli bir metin yayınlamışlar ya..
Hemen soralım başkanlara: