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Aktüel Her şey bir anda oldu... Taksiye binince hayatını kaybetti
Aktüel

Her şey bir anda oldu... Taksiye binince hayatını kaybetti

İzmir’de müşteri olarak bindiği takside fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:39:00 -
Her şey bir anda oldu... Taksiye binince hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesinde Ömer Han (65) isimli kişi, A.Ş. idaresindeki ticari taksiye bindi. Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, taksiye bindikten yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han’ın fenalaştığını gören sürücü A.Ş. aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer Han’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Han’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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