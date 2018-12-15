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Her şey bir anda oldu! Bina, kepçenin üzerine yıkıldı

Trabzon'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkımı gerçekleştirilen bir bina kepçenin üzerine yıkıldı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
Her şey bir anda oldu! Bina, kepçenin üzerine yıkıldı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yıkım çalışmaları yapılan bir bina kepçenin üzerine yıkıldı.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir süre önce başlatılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ilçede belirlenen binaların yıkımı sürüyor. Özel bir firma tarafından yıkımı gerçekleştirilen bir bina kepçenin üzerine yıkıldı. Bir anda tamamen yıkılan binadaki beton parçaları kepçenin üzerine düştü. Kepçe operatörü olaydan yara almadan kurtulurken, kepçe gelen beton parçaları ile yan yattı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
  1. Trabzon
  2. kepçe
  3. kentsel dönüşüm
  4. Kepçe operatörü

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  • ERSOY ERSOY 53 dk önce
    Burasiturkiyeisehiçşaşırmam çünkü is guvenligiyokbizde
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