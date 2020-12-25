Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her yıl kar yağışı sırasında çuvallayıp özür dilerek hatasını telafi etmeye çalışıyor. Dün Ankara’da yağan kar sonrası 1 santimetrelik kar nedeniyle şehirde trafik adeta felç oldu. Bu sırada belediyenin sesini çıkarmaması ve hiçbir yerde çalışma yapılmaması eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle tuzlama çalışmalarının yapılmaması nedeniyle yüzlerce mağduriyet yaşanırken, vatandaşlar sosyal medyadan Yavaş’a tepkilerini dile getirdi.

ABB Başkanı Yavaş da yaşananların ardından bir özür açıklaması yayınladı. Yavaş, “Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim” dedi.

Her sene aynı terane

Mansur Yavaş da diğer CHP’liler gibi hazıra konuyor. Belediyede hiçbir çalışma yürütmeyen Yavaş, çuvalladıktan sonra özür dileyerek hatasını telafi etmeye çalışıyor. Ankara’da dünkü rezilliklerin ardından 2019’da yaşananlar tekrar gündeme geldi. Şehirde yoğun kar yağışı nedeniyle 2019’da da birçok mağduriyet yaşanmış, belediye yine çalışma yapmamış ve Mansur Yavaş özür dilemişti. 2019’da Yavaş, “Karla mücadelede toplam bin 168 personel ve 390 araçla müdahale ettik. Bazıları gibi biz tuzladık, gidin kontrol edin demiyoruz. Eksiğimiz varsa başımızın üstüne” demişti.