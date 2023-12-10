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Dünya Her senaryosu tutuyor! İşte Simpsonların 2024 tahminleri
Dünya

Her senaryosu tutuyor! İşte Simpsonların 2024 tahminleri

Yeniakit Publisher
2023-12-10 16:56:00 -
Her senaryosu tutuyor! İşte Simpsonların 2024 tahminleri

Simpsonlar dizisi sık sık gündeme geliyor. Tahminleri sürekli olarak tutan dizinin 2024 yılı için ön gördükleri merak ediliyor. İşte, bu sorunun cevabı...

2020 yılından beri dünya genelinde yaşanan felaketlerin büyük çoğunluğunu önceden bilen Simpsonlar çizgi filmi 2024 yılına sayılı günler kala yeni tahminler ortaya çıktı.

Pandemi, orman yangınları, sel, depremler, savaş gibi felaketlerden sonra araştırmacılar yeni yılda dünyanın karanlığa gömüleceğinin sinyallerini verdiği ortaya çıktı.

Söz konusu güneş fırtınasının dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte olduğu iddia ediliyor. Öyle ki 'beklenen elektrik esintisi hayatı durma noktasına getirebilir' açıklamaları yapıldı.

Güneş fırtınası tahmini

Güneş fırtınasının, 2025 yılında meydana geleceğine ilişkin yapılan açıklamalar 2024 yılı şeklinde güncelleme aldı. Bu durum da yakın tarihte dünyanın başına gelmesi olası olan bu felaket bazı ülkeleri pil, şarj, mum malzemelerinin stoku gibi tedbir almaya yönlendirdi.

İngiltere Başbakan Yardımcı Dowden herkesi uyardı

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaketin dijital cihazları sekteye uğratması ihtimaline karşı İngiliz halkını mum ve pille çalışan radyo stoklaması gerektiği konusunda uyardı.
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İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiltere'de vatandaşların ve işyeri sahiplerinin gelecekteki salgınlara, doğal afetlere ve siber saldırılara hazırlanmalarına katkı sağlaması hedefiyle ulusal bir "dayanıklılık akademisi" başlatıldı.

Simpsonlar'dan güneş fırtınası sahnesi

Yeni felaketlerin fragmanı haline gelen Simpsonlar'ın yeni yıl sahnesi yine paniğe sebep oldu. 2020 yılından beri küresel bir korku politikası uygulanan dünyayı yeni yılda güneş fırtınası bekliyor.

Bu durumun büyük elektrik kesintisine sebep olabileceğini konu alan Simpsonlar animasyon dizisinde, yaşanan felaketin ardından, alışagelmiş günlük yaşantının yerini ilkel yaşamın aldığı görülüyor.

Simpsonlar'ı kim yazıyor?

Simpsonların bu kehanetleri bazen tutturması sebebiyle artık tüm dünya, Simpsonlar çizgi filminin senaristinin kim olduğunu ve olacak olayları nasıl önceden bildiğini merak etmeye başladı. Dolayısıyla herkes "Kim yazıyor bunların senaryosunu" diye sormaktan kendini alamadı.

Çizgi filmin künyesine bakıldığında ise bir anlam ifade etmiyor ancak "John Swartzwelder" yazılıdır.

Ekibiyle birlikte çizgi filme yön veren John Swartzwelder'in bu kehanetleri nereden bildiği açıklanmamıştır.

Kaynak: Yeniçağ

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