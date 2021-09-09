Her seçimde çuvallayan anketçiden HDP'ye gaz! Öyle bir oran verdi ki...

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, CHP yandaşı T24'e konuştu. Ağırdır, konuşmasında siyasetin son dönemindeki gündem maddesi "Z kuşağı" seçmenle ilgili de muhalefeti gazladı. Ağırdır, oylarında 13 bandından, 7'lere düşme olduğu iddia edilen HDP'nin Z kuşağı seçmeniyle birlikte yüzde 15 bandına oturmasının güçlü bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

Tüm siyasi partilerde Z kuşağı oylarına yönelik çalışma olduğunu belirten Ağırdır, "Son dönemlerin moda kavramı Z Kuşağı gençleri anlamak. AK Parti de bir şey yapıyor kendince. Öbür taraftan CHP bir şey yapmaya çalışıyor. Kemal Bey Twitter'da, TikTok'ta sosyal medyada gençlere seslenmeye çalışıyor. İYİ Parti toplantılar düzenliyor. Ama kimse şu sayılara bakmamış gibi geliyor. Baraj tartışmaları da var" dedi.

Ağırdır sözlerine şöyle devam etti:

"Bu şu demek; tıpkı biraz önce tartıştığımız konuştuğumuz gibi muhafazakarlar ve sekülerler kendi kültürel kimliklerinden yola çıkarak kendi kimliklerini temsil eden partilere oy vereceklerse, Kürt seçmenler de kendilerini temsil eden Kürt partisine oy verecekler. Dolayısıyla HDP'nin 13'ten 12'den 7'ye düşeceği varsayımı değil önümüzdeki seçim sürecinde HDP'nin kendi doğal seçmeniyle bile yüzde 15'e ulaşma ihtimali söz konusu."