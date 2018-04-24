Her seçim öncesi aynı terane

2011 Genel Seçimleri öncesi yaptığı açıklamalarda hedefi yüzde 40 gibi CHP için ütopik bir noktaya koyan Kemal Kılıçdaroğlu'na milli irade sandıkta ilk tokadı atmış ve CHP sadece %25,98 oranında oy alabilmişti.

Aynı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkardıkları Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yüzde 60 oranında oy alarak seçileceğini iddia etmişti. İhsanoğlu, sandığa gömüldü. Toplayabildiği oy oranı sadece yüzde 38 oldu.

Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali 2015 seçimleri öncesinde de bol keseden sallayan Kılıçdaroğlu, bu kez hedef olarak yüzde 35'i belirledi. Hatta oyunun önceki seçimlere göre düşüş göstermesi durumunda istifa edeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, sandıkta bir kez daha vatandaşın tokadını yiyerek yüzde 25,31 oranında oy aldı ve bir önceki seçimlere göre oy kaybı yaşamış oldu. Ancak buna rağmen istifa etmedi.

Son olarak 2017 referandumunda da 'hayır' çıkacağını ve bunun en az yüzde 60 ile olacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, sandıktan 'evet' oyu çıkınca ise kirli algı oyunlarına başvurdu.

Hayaller aleminde yaşamayı sürdüren Kılıçdaroğlu bu kez de erken seçimler öncesi rüya görmeye devam etti. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır misali hayal kuran Bay Kemal bu kez de yüzde 70 oy oranına ulaşacaklarını söyledi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM KARNESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiği 2010 yılından beri 2 halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetti. İşte 8 seçim kaybeden ama her defasında koltuğunu sağlamlaştırma çabası içine giren Kılıçdaroğlu'nun karnesi…

Takvim yaprakları 2010'u gösteriyordu. Adı o güne kadar SSK'nın dibe çöküşü ile duyulan eski genel müdürü Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a karşı gerçekleşen kaset komplosunun ardından parlatıldı.

Beklenmedik bir şekilde boşalan CHP'nin genel başkanlık koltuğuna önce aday olmayacağını açıkladı kısa süre sonra da adaylığını. Tutarsızlık burada başladı…

22 Mayıs 2010'da CHP genel başkanlık koltuğuna oturdu Kemal Kılıçdaroğlu.

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri olan Mahatma Gandhi ile özdeşleştirilmek istendi.

Büyük halkla ilişkiler projesi tutmadı, toplumda karşılık bulmadı.

Gafları birbirini izledi. Hakaret dili peşinden geldi.

Girdiği seçimleri ise bir bir kaybetmeye başladı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si.

Tam 8 seçim kaybetti.

İlk seçime 2009 yılında girdi Kemal Kılıçdaroğlu. 29 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti'ye karşı kaybetti. Yüzde 44,77'ye karşı CHP'nin oyları yüzde 36,98'de kaldı.

2010 yılında Türkiye anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti. 26 maddelik bir değişikliği içeren paket için yine hayır kampanyası yürüttü Kılıçdaroğlu. Referandum sonucunda %57.88 evet ve %42.12 hayır oyu çıkarak anayasa değişiklikleri kabul edildi. Bu Kılıçdaroğlu'nun ikinci yenilgisi olarak tarihe geçti

Seçim kaybettikçe koltuğunu sağlamlaştırma çabası içine girdi Kılıçdaroğlu. 'Sakin güç' sloganı yerini 'kontrolsüz güç'e bıraktı.. Kılıçdaroğlu'nun bu tavırları ile 12 Haziran 2011'de genel seçimlere gitti Türkiye… AK Parti'nin yüzde 49,83 ile sandıktan çıktığı seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 25,98 oy oranı ile yine sandıkta kaldı.

3 yıl sonra 2014'ün 30 Mart'ında Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığında seçimlere giden AK Parti halkın oylarının yüzde 42,87'sini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 26,34'de kaldı. CHP Lideri her seçimde sandığa gömülüyordu.

2014'de Türkiye ilk kez cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. 12. Cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos'ta yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkarttı Kemal Kılıçdaroğlu... Propaganda süreci boyunca kullandığı dil tepkilere neden oldu. Millet ise cevabı yine sandıkta verecekti. %52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçilmeyi başardı ve milletin iradesi ile cumhurbaşkanı oldu.

7 Haziran 2015'te ise genel seçimler için sandıklar bir kez daha kuruldu. CHP Genel Başkanının AK Parti ile girdiği 6. yarıştı bu.

Hedefleri vardı hatta iddialıydı. Kaybedersem istifa ederim dedi.

Yüzde 40,87 ile AK Parti yine sandıktan birinci çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları 24,95'te kaldı. FETÖ ile yaptığı işbirliği bile Kılıçdaroğlu'nun oylarını etkilemedi, istifa sözleri ise yine unutuldu.

Sandıktan çıkan kararın ardından hükümetin kurulmaması üzerine 1 Kasım'da Türkiye erken genel seçime gitti. Kampanya boyunca CHP içindeki çatlaklarla gündemdeydi. FETÖ iş birliği parti içinde de tepki çekiyordu.

Halk bir kez daha istikrar için vurdu mührü pusulaya. Yüzde 49,50 ile AK Parti iktidar oldu. İçindeki çatlakları büyüyen ve koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu milletten yüzde 25,32 oy alabildi. 7. yenilgiden sonra sine-i millete değil koltuğuna dönmeyi tercih etti bir kez daha…

16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda da hayır cephesinin başını çekti Kılıçdaroğlu. Art arda skandalları ile de gündemdeydi hep. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı ruhunu reddetti hep. Korku politikası yürüttü. Algı operasyonları ile millete hayır deyin dedi. Ancak oyun tutmadı.

Kılıçdaroğlu'nun tüm algı operasyonlarına rağmen yüzde 51,41'lik oy oranı ile millet evet dedi. Kılıçdaroğlu, HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi, MHP'den atılan muhaliflerin de aralarında bulunduğu irili ufaklı 10'un üzerinde parti ve grupla ancak yüzde 48,50 oranında oy toplayabildi.

8. kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu ise istifa sorularına yine kulaklarını kapatmayı tercih etti. Seçim kaybettikçe koltuğunu sağlamlaştırma çabası içine girdi.