Her sabah uyanır uyanmaz ıhlamur içerseniz...

Gribe ve soğuk algınlığına iyi gelen ıhlamur aynı zamanda zayıflatıyor. Peki, zayıflamak için ıhlamur nasıl içilmelidir? Cevabı haberimizde...

Ihlamur çayı geçmişten günümüze kış hastalıklarının şifası olarak biliniyor. Peki, ıhlamurun zayıflattığını biliyor muydunuz? Ihlamur yağları yakıyor, kilo vermeye yardımcı oluyor.

Zayıflamak için böyle tüketmek gerek

Özellikle sabah uykudan uyanır uyanmaz bir bardak ıhlamur çayı içilmesi tavsiye ediliyor. Ihlamur çayı tok tutar iştahın azalmasını sağlar bu durumda az yemek yiyerek kilo vermek mümkün.

Aç karnına içilen ıhlamur detoks etkisi yapıyor ara öğünlerde yine düzenli olarak içilen ıhlamur kilo verilmesini sağlıyor. Ihlamurun şekersiz olarak içilmesi öneriliyor fakat içilemiyorsa çok az miktarda şeker eklenebilir.

Ihlamuru hazır poşet çaylar şeklinde alabilirsiniz fakat en sağlıklı olanı aktardan alınan taze çiçek halindeki ıhlamur çok daha sağlıklı ve etkili olacaktır.

Şuna dikkat edilmesi gerekiyor tek başına tüketilen ıhlamurun kilo vermek için çok etkisi olmayacaktır. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapmak diyet programı uygulamak gerekir bu şekilde çok daha hızlı ve sağlıklı kilo vermek mümkündür.

Ihlamuru tüketmek için belirli bir vakit yoktur özellikle yemeklerden önce tüketilen bir bardak ıhlamur iştah kapatır daha az yemek yeme isteği olur bu durumda daha az kalori alarak zayıflamak mümkün. Vücudun direncini arttıran ıhlamur kışın soğuk havalarda inanılmaz etkili bir çaydır.